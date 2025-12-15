Форвард «Салавата» Ремпал пропустит матчи с «Ак Барсом» и «Северсталью» по семейным обстоятельствам

Шелдон Ремпал пропустит ближайшие матчи «Салавата Юлаева».

Нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал не вошел в состав команды на предстоящие выездные матчи команды против «Ак Барса » и «Северстали ».

«Шелдон Ремпал не полетел с командой на выезд по семейным обстоятельствам», – сообщили в уфимском клубе.

Канадский форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу этого сезона и набрал 13 (4+9) очков при полезности «плюс 1» в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .