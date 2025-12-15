  • Спортс
26

Форвард «Салавата» Ремпал пропустит матчи с «Ак Барсом» и «Северсталью» по семейным обстоятельствам

Шелдон Ремпал пропустит ближайшие матчи «Салавата Юлаева».

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал не вошел в состав команды на предстоящие выездные матчи команды против «Ак Барса» и «Северстали».

«Шелдон Ремпал не полетел с командой на выезд по семейным обстоятельствам», – сообщили в уфимском клубе.

Канадский форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу этого сезона и набрал 13 (4+9) очков при полезности «плюс 1» в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
