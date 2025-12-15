Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»

Сергей Сушко ответил на вопрос об усилении состава «Динамо».

Генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко высказался по поводу возможных изменений в составе команды.

Сейчас бело-голубые располагаются на четвертом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 46 очков в 34 матчах.

– Любая команда, независимо от места в турнирной таблице, всегда ищет варианты усиления, и «Динамо» в этом плане не исключение.

– На какие позиции команде нужны трансферы?

– Не все всегда зависит от нашего желания.

Нужно, чтобы совпало много факторов, и если мы хотим взять какого‑то игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал, – сказал Сергей Сушко.