«Сигал – абсолютная легенда. Как и Ротенберг, в детстве видел много фильмов с ним в главных ролях. Даже сложно выделить любимую картину». Елесин об актере
Защитник «Локомотива» и сборной «России 25» Александр Елесин высказался о том, что актер Стивен Сигал посетил раздевалку команду после матча Кубка Первого канала против сборной Беларуси (3:1).
– После победы над белорусами в вашу раздевалку зашел известный актер Стивен Сигал, который наблюдал за противостоянием с трибуны. Что он сказал хоккеистам?
– Сфотографировался с нами. Произнес небольшую речь. Поздравил. В общем-то ничего необычного. Приятно было увидеть его.
– Ротенберг признался, что в этот момент сбылась его подростковая мечта. Солидарны с ним?
– Разумеется. Не буду скрывать: как и Роман Борисович, в детстве видел много фильмов с Сигалом в главных ролях.
Он, конечно, абсолютная легенда. Причем даже сложно выделить любимую картину. Названия стерлись из головы.
Но понятно, что Стивен в основном снимался в боевиках, где было много стрельбы, погони и так далее, – сказал Александр Елесин.
