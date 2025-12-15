«Сигал – абсолютная легенда. Как и Ротенберг, в детстве видел много фильмов с ним в главных ролях. Даже сложно выделить любимую картину». Елесин об актере

Александр Елесин: Стивен Сигал – абсолютная легенда.

Защитник «Локомотива » и сборной «России 25» Александр Елесин высказался о том, что актер Стивен Сигал посетил раздевалку команду после матча Кубка Первого канала против сборной Беларуси (3:1).

– После победы над белорусами в вашу раздевалку зашел известный актер Стивен Сигал, который наблюдал за противостоянием с трибуны. Что он сказал хоккеистам?

– Сфотографировался с нами. Произнес небольшую речь. Поздравил. В общем-то ничего необычного. Приятно было увидеть его.

– Ротенберг признался, что в этот момент сбылась его подростковая мечта. Солидарны с ним?

– Разумеется. Не буду скрывать: как и Роман Борисович, в детстве видел много фильмов с Сигалом в главных ролях.

Он, конечно, абсолютная легенда. Причем даже сложно выделить любимую картину. Названия стерлись из головы.

Но понятно, что Стивен в основном снимался в боевиках, где было много стрельбы, погони и так далее, – сказал Александр Елесин .

Стивен Сигал приехал на матч «России 25»! Ротенберг даже провел его в раздевалку