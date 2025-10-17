Глава Федерации параспорта Швеции о допуске России: «Большое разочарование. Но мы не будем бойкотировать Игры и использовать спортсменов как политическую дубинку»

Глава Федерации параспорта Швеции Оса Ллинарес Норлин раскритиковал допуск России.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) снял ограничения с Паралимпийского комитета России (ПКР). Российские паралимпийцы смогут выступить на Играх-2026 с флагом и гимном.

«Большое разочарование и в тоже время сюрприз. Потому что по сути ничего не изменилось, и все же Генеральная Ассамблея приняла такое решение. И они говорят о трех вещах: нельзя вмешивать политику; в мире много других конфликтов, по которым мы не занимаем никакой позиции; отдельные спортсмены не должны страдать.

Я понимаю два аргумента. В отношении спортсменов и других конфликтов. Но спорт и политика очень тесно связаны. Всегда были и всегда будут. Невозможно утверждать, что их нельзя смешивать, потому что это уже так.

Мы не видим всех последствий данного решения. Что оно значит для тех стран, которые ближе к этому конфликту, чем мы?

Мы решили, что не будем бойкотировать (Паралимпиаду-2026). Мы будем участвовать в соревнованиях, если наши спортсмены сами этого захотят, и не будем использовать их в качестве политической дубинки», – сказал Норлин в интервью Expressen.