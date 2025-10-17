  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Глава Федерации параспорта Швеции о допуске России: «Большое разочарование. Но мы не будем бойкотировать Игры и использовать спортсменов как политическую дубинку»
0

Глава Федерации параспорта Швеции о допуске России: «Большое разочарование. Но мы не будем бойкотировать Игры и использовать спортсменов как политическую дубинку»

Глава Федерации параспорта Швеции Оса Ллинарес Норлин раскритиковал допуск России.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) снял ограничения с Паралимпийского комитета России (ПКР). Российские паралимпийцы смогут выступить на Играх-2026 с флагом и гимном.

«Большое разочарование и в тоже время сюрприз. Потому что по сути ничего не изменилось, и все же Генеральная Ассамблея приняла такое решение. И они говорят о трех вещах: нельзя вмешивать политику; в мире много других конфликтов, по которым мы не занимаем никакой позиции; отдельные спортсмены не должны страдать.

Я понимаю два аргумента. В отношении спортсменов и других конфликтов. Но спорт и политика очень тесно связаны. Всегда были и всегда будут. Невозможно утверждать, что их нельзя смешивать, потому что это уже так.

Мы не видим всех последствий данного решения. Что оно значит для тех стран, которые ближе к этому конфликту, чем мы?

Мы решили, что не будем бойкотировать (Паралимпиаду-2026). Мы будем участвовать в соревнованиях, если наши спортсмены сами этого захотят, и не будем использовать их в качестве политической дубинки», – сказал Норлин в интервью Expressen.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
logoПаралимпийские игры
МПК
Политика
ПКР
logoпаралимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон показал, что он конченное bullshit»
1 минуту назад
Глава НОК Украины: «Во время встречи с новым президентом МОК нас заверили, что на Олимпиаде-2026 у России и Беларуси не будет флагов»
20сегодня, 10:10
Эльвира Оберг о допуске российских паралимпийцев: «Странно, что МОК и Паралимпийский комитет пошли разными путями. Ситуация не изменилась»
2сегодня, 09:49
Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»
49сегодня, 09:48
Пройс, Вирер и Брезаз-Буше не выступят на фестивале Loop One в Мюнхене
сегодня, 07:52
Доротея Вирер: «Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным»
1сегодня, 06:26
«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян
2вчера, 20:51
Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»
3вчера, 20:27
Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»
3215 октября, 13:45
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
1514 октября, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29