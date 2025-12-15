Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»

Дмитрий Силантьев высказался об игре на Кубке Первого канала.

Нападающий «Металлурга » и сборной «России 25» Дмитрий Силантьев дал комментарий по поводу выступления на Кубке Первого канала.

Российская команда обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«Очень приятно дебютировать за сборную – это особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме, представляешь ее на льду.

Мы сделали все, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и не разочаровать болельщиков, которые пришли на игры в огромном количестве. И заслуженно победили», – сказал Дмитрий Силантьев .

«Россия 25» Ротенберга взяла Кубок Первого канала – после победы 9:0. Как это воспринимать?