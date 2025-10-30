  • Спортс
  • Ротенберг поздравил с Днем тренера: «Спасибо отцу, который был моим первым тренером и примером профессионализма, а также великим мастерам отечественного хоккея»
17

Роман Ротенберг поздравил с Днем тренера.

Неофициальный праздник отмечается в России ежегодно 30 октября.

«Сегодня отмечается День тренера – праздник людей, без которых невозможен успех в спорте.

Быть тренером – значит не просто учить, а воспитывать и верить. Особенно это чувствуется в детском спорте. Именно детские тренеры первыми видят, как загораются глаза у ребят и кто стремится стать лучше. Они не только ставят технику и физику, но и формируют характер, дисциплину и уважение к труду. Это колоссальная ответственность и настоящая миссия.

В сборной России, в школе «Красная Машина Юниор», мы стараемся создавать для тренеров лучшие условия, потому что понимаем: именно с них начинается путь к победам. Без их самоотдачи и любви к делу не было бы будущего ни у хоккея, ни у российского спорта в целом.

В этот день хочу сказать огромное спасибо всем своим наставникам – моему отцу, который был моим первым тренером и примером профессионализма, а также великим мастерам отечественного хоккея: легендам, олимпийским чемпионам, участникам Суперсерии и мастерам спорта. Их опыт, подход и философия остаются для меня надежным ориентиром и вдохновением в ежедневной работе.

Желаю всем крепкого здоровья, терпения, веры в своих учеников и радости от их успехов. С Днем тренера!» – сказано в сообщении бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.

Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это не просто единоборство, а философия жизни. Оно учит стойкости, гибкости, терпению и умению побеждать не только соперника, но и самого себя»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
