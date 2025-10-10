  • Спортс
  • Владимир Плющев: «СКА Ротенберга был харизматичным, со своим лицом. Сейчас СКА показывает тот же хоккей, что и «Торпедо» в прошлом сезоне»
15

Владимир Плющев: «СКА Ротенберга был харизматичным, со своим лицом. Сейчас СКА показывает тот же хоккей, что и «Торпедо» в прошлом сезоне»

Владимир Плющев сравнил стиль игры СКА при Романе Ротенберге и Игоре Ларионове.

‎– Есть мнение, что после отставки Романа Ротенберга из СКА КХЛ потеряла изюминку. Что вы думаете на этот счет? Согласны или нет? 

– Люди любят смотреть хоккей. Да, он немножко эпатажный человек. Не всегда он делал корректные высказывания на пресс-конференции. Но дело не в этом. Я думаю, что КХЛ развивается в своем ключе. Здесь не вопрос не в отставке одного тренера. Я не думаю, что что-то поменялось в КХЛ. 

‎Сейчас непонятно, что у нас происходит на «Матч ТВ». Когда идут матчи ведущих клубов КХЛ, а показывают нам футбол с молодежного чемпионата мира. Я этого не понимаю. 

‎– СКА обновил тренерский штаб и сильно изменил состав. Видна ли большая разница между командами Ротенберга и Ларионова

– Конечно! Команды отличаются. Команда под руководством Ротенберга была харизматичной, со своим лицом и характером. Она действительно отличалась от многих команд в КХЛ. На сегодняшний день СКА показывает тот же хоккей, который показывало нижегородское «Торпедо» в прошлом сезоне. 

‎– Как думаете, кого сейчас можно назвать самым ярким тренером в КХЛ по поведению?

‎– Если рассматривать тренеров, которые могут выражать интересы болельщиков, то, думаю, что наибольший интерес вызывает тренер омского «Авангарда» Буше, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Владимир Крикунов: «Без Ротенберга в КХЛ стало скучно, пресно. Лига потеряла изюминку»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
