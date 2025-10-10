Владимир Крикунов: «Без Ротенберга в КХЛ стало скучно, пресно. Лига потеряла изюминку»

В КХЛ стало скучно после ухода Романа Ротенберга, считает Владимир Крикунов.

В июне СКА отправил Ротенберга в отставку с поста главного тренера. Позднее он вошел в тренерский штаб «Динамо ».

– У СКА 5 поражений подряд, есть ли предпосылки для увольнения Ларионова?

– Да нет, конечно, все будет нормально!

– Пока результата нет…

– Ну пока.. У нас тоже нет результата. Мы, по крайней мере, знаем в чем дело, хотя бы. Я думаю, что и он знает, в чем там дело.

– Получается, что СКА ошибся, уволив Ротенберга?

– Не знаю. Без Романа как-то скучно стало, знаете ли, лига потеряла как бы такое.. знаете..

– Изюминку.

– Да! Стало пресно, пресно как-то.

– Что надо сделать армейцам для исправления ситуации?

– Это надо быть внутри, чтобы ответить на этот вопрос. Почему я и говорю, что не знаю, что нужно делать. Это другой клуб, другие игроки, все – другое. Нужно находиться внутри клуба, чтоб точно знать, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .