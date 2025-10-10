Владимир Крикунов: «Без Ротенберга в КХЛ стало скучно, пресно. Лига потеряла изюминку»
В июне СКА отправил Ротенберга в отставку с поста главного тренера. Позднее он вошел в тренерский штаб «Динамо».
– У СКА 5 поражений подряд, есть ли предпосылки для увольнения Ларионова?
– Да нет, конечно, все будет нормально!
– Пока результата нет…
– Ну пока.. У нас тоже нет результата. Мы, по крайней мере, знаем в чем дело, хотя бы. Я думаю, что и он знает, в чем там дело.
– Получается, что СКА ошибся, уволив Ротенберга?
– Не знаю. Без Романа как-то скучно стало, знаете ли, лига потеряла как бы такое.. знаете..
– Изюминку.
– Да! Стало пресно, пресно как-то.
– Что надо сделать армейцам для исправления ситуации?
– Это надо быть внутри, чтобы ответить на этот вопрос. Почему я и говорю, что не знаю, что нужно делать. Это другой клуб, другие игроки, все – другое. Нужно находиться внутри клуба, чтоб точно знать, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.