  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это не просто единоборство, а философия жизни. Оно учит стойкости, гибкости, терпению и умению побеждать не только соперника, но и самого себя»
Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это не просто единоборство, а философия жизни. Оно учит стойкости, гибкости, терпению и умению побеждать не только соперника, но и самого себя»

Роман Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо.

«Сегодня отмечается Всемирный день дзюдо!

Поздравляю всех, кто хоть раз ступал на татами и выбрал для себя путь силы духа, разума и уважения.

Дзюдо – это не просто единоборство, это философия жизни. Оно учит стойкости, гибкости, терпению и умению побеждать не только соперника, но и самого себя. Недаром слово «дзюдо» переводится как «гибкий путь» – путь, который помогает находить баланс, принимать решения в трудных ситуациях и всегда двигаться вперед.

Особое место дзюдо занимает и в моей жизни. Моим первым тренером был отец – именно он привел меня на татами, научил уважению, выдержке и стремлению к совершенству. Эти уроки остались со мной навсегда и помогают в в спорте, в работе, в жизни.

В школе «Красная Машина Юниор» мы также используем элементы дзюдо в тренировочном процессе. Это помогает ребятам развивать координацию, характер и уверенность в себе – качества, без которых невозможно стать настоящим спортсменом.

Желаю всем дзюдоистам крепкого здоровья, вдохновения, веры в свои силы и новых побед!» – написал член совета директоров «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
