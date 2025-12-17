Галимов подписал полноценный контракт с «Динамо» до конца сезона

Ансель Галимов подписал полноценный контракт с «Динамо».

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Галимов присоединился к команде 30 ноября, подписав пробное соглашение. За это время 34-летний хоккеист провел 3 матча в составе клуба.

Форвард уже выступал за московское «Динамо » с 2015 по 2017 год.