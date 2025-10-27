  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «СКА становится потухшим, провинциальным клубом. Мы теряем тренерскую школу, начав работать по правилам НХЛ»
10

Владимир Плющев: «СКА становится потухшим, провинциальным клубом. Мы теряем тренерскую школу, начав работать по правилам НХЛ»

Владимир Плющев поделился мнением о СКА и «Шанхае».

Команда Жерара Галлана на данный момент находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, команда Игоря Ларионова – на девятой.

СКА и «Шанхай» в общем-то готовились к сезону одинаково – через урезанный тренировочный лагерь.

Но в первом клубе мы практически не видим тренерской работы, тогда как в «Шанхае» она сразу бросается в глаза. Там тренер с приличным опытом работы в НХЛ все время находит какие-то кадровые ходы, команда жива, у нее горят глаза.

СКА, наоборот, становится потухшим, провинциальным клубом. Пока он кое-как вылезает за счет молодежи – на прошлогодних дрожжах.

Например, за счет Короткого, который вытягивает всю центральную линию СКА. А сравните как играют в СКА и «Шанхае» легионеры – небо и земля!

– Вывод?

– Начав работать по правилам НХЛ, мы теряем тренерскую школу. Многие команды не знают, что такое правильная предсезонка и выстроенный функциональный фундамент.

Большинство клубов лихорадит – постоянными спадами и подъемами. В лиге нет стабильности – а значит, мастерства.

Я вам скажу, что в данной ситуации мы еще должны поблагодарить ИИХФ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoСКА
logoШанхай Дрэгонс
logoМатвей Короткий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Валерий Каменский: «Молодые ребята не знают историю нашего легендарного хоккея – это очень плохо. «Русская пятерка» принесла американскому и канадскому хоккею комбинационный стиль»
21 минуту назад
Назаров о Дронове: «Могли наказать строже, КХЛ его пожалела. В «Сан-Хосе» я случайно задел судью локтем во время драки – выписали дисквалификацию более 10 матчей»
45 минут назад
Бедард о «Лос-Анджелесе» после 1:3: «Они играют очень скучно, сидят в обороне и затрудняют вход в зону. Хороший опыт для «Чикаго»
сегодня, 09:34
Журналист Ерыкалов о «Сибири»: «Коллектив не принял Буцаева – настроения довольно мрачные. Несколько лидеров уже запрашивают обмен»
сегодня, 09:22
КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Адмирал», «Нефтехимик» сыграет с «Барысом»
сегодня, 09:00
Федоров о «Русской пятерке»: «Было ощущение спортивного кайфа. В плане стиля школы СССР мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть»
сегодня, 07:55
Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»
сегодня, 07:30
Сушинский о СКА: «Игры нет, играют неинтересно. Мне пока не очень интересно смотреть. С таким составом веры в команду нет»
сегодня, 07:15
Ковальчук о международном бане России: «В футболе проще – есть Южная Америка, сербы, венгры. В хоккее – только Европа и Северная Америка. У профи политика не особо влияет на отношения»
сегодня, 06:58
Плющев о «Шанхае»: «В СССР такая команда-выскочка была бы обречена. А сейчас пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ – и КХЛ с миллиардами отдыхает»
сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Уволенный тренер «Вашингтона» Лав отверг обвинения в насилии: «Буду продолжать открыто сотрудничать. Не согласен с решением НХЛ, но уважаю процесс»
9 минут назад
Грицюк о матче с «Колорадо»: «Гений Хьюз принес победу в овертайме. Играть против хоккеиста, чьи хайлайты я смотрел еще в прошлом сезоне, – это очень круто»
33 минуты назад
Коронато остался в запасе «Калгари» в матче с «Рейнджерс» по решению Хаски. Форвард подписал контракт с клубом с зарплатой 6,5 млн долларов в год
сегодня, 09:46
Вязовой, Калдис и Тодд – лучшие игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
сегодня, 09:10
«Лада» подписала просмотровый контракт с Гуркиным. У защитника 605 игр в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 07:40
Салливан о «Рейнджерс» после 1:5 от «Калгари»: «Мы не в лучшей форме, надо найти способ выбраться. Все начинается в внимания к деталям в обороне, сегодня были вопиющие ошибки»
сегодня, 06:50
Подколзин против «Ванкувера»: передача, 3 броска, 2 хита, 2 потери и «+2» за 15:11. У форварда «Эдмонтона» 5 очков в 10 играх в сезоне
сегодня, 06:22
Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо», Селебрини с 1+2 и Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Гол Гюнтера принес «Юте» 7-ю победу подряд – над «Виннипегом». У форварда 4 победные шайбы в сезоне – делит лидерство в НХЛ с Джарвисом
сегодня, 05:30
18-летний Миса забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Второй номер драфта-2025 вошел в топ-5 самых молодых авторов дебютного гола в истории «Сан-Хосе»
сегодня, 04:58