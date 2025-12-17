Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»
Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, что отсутствие главного тренера Игоря Ларионова на матче против «Шанхая» не повлияло на игру команды.
СКА обыграл «Дрэгонс» со счетом 4:1. Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья, обязанности главного тренера исполнял Юрий Бабенко.
– Насколько сильно не хватало Ларионова?
– Штатная ситуация, все болеют, ничего такого.
– Были ли какие‑то новые установки?
– Нет. Тот же тренерский штаб, люди все те же, тактика та же, поэтому ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер.
– Соскучились по домашней атмосфере?
– Конечно. Получилось классно, эмоций было больше, на раскатке играла классная музыка. Передаю привет диджею, почаще надо такую музыку включать.
Семь матчей на выезде, тем более последним был Дальний Восток, а это все тяжело. Нужен был новый заряд эмоций, и болельщики нам его дали, – сказал Плотников.