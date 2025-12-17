  • Спортс
  • Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»
Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»

Сергей Плотников высказался об отсутствии Игоря Ларионова в матче с «Шанхаем».

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, что отсутствие главного тренера Игоря Ларионова на матче против «Шанхая» не повлияло на игру команды.

СКА обыграл «Дрэгонс» со счетом 4:1. Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья, обязанности главного тренера исполнял Юрий Бабенко.

– Насколько сильно не хватало Ларионова?

– Штатная ситуация, все болеют, ничего такого.

– Были ли какие‑то новые установки?

– Нет. Тот же тренерский штаб, люди все те же, тактика та же, поэтому ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер.

– Соскучились по домашней атмосфере?

– Конечно. Получилось классно, эмоций было больше, на раскатке играла классная музыка. Передаю привет диджею, почаще надо такую музыку включать.

Семь матчей на выезде, тем более последним был Дальний Восток, а это все тяжело. Нужен был новый заряд эмоций, и болельщики нам его дали, – сказал Плотников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
