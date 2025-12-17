Чернышов дебютировал в НХЛ. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» ассист, 1 бросок, 2 потери и «+1» за 12:20 против «Калгари»
20-летний форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов дебютировал в НХЛ.
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов отметился результативной передачей при шайбе Макклина Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (6:3).
Эта игра стала для 20-летнего россиянина дебютной в лиге.
Сегодня Чернышов (12:20, «+1») один раз бросил в створ ворот и допустил 2 потери.
Напомним, что экс-нападающий московского «Динамо» начал нынешний сезон в АХЛ. На его счету 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Барракуду».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
