Нестеров провел 500-й матч за ЦСКА. Он стал 9-м игроком в истории с таким достижением
Никита Нестеров сыграл 500-й матч за ЦСКА.
Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 500-й матч в составе клуба.
Юбилейной для хоккеиста стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:2).
Нестеров стал девятым хоккеистом в истории ЦСКА, который достиг такой отметки.
32-летний защитник играет за клуб с 2017 года. В составе ЦСКА он выиграл три Кубка Гагарина.
Всего в его активе 567 матчей и 273 (61+212) очка в КХЛ с учетом плей-офф. Ранее он также выступал за «Трактор».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
