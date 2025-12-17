Нестеров провел 500-й матч за ЦСКА. Он стал 9-м игроком в истории с таким достижением

Никита Нестеров сыграл 500-й матч за ЦСКА.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 500-й матч в составе клуба.

Юбилейной для хоккеиста стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против « Лады» (4:2).

Нестеров стал девятым хоккеистом в истории ЦСКА, который достиг такой отметки.

32-летний защитник играет за клуб с 2017 года. В составе ЦСКА он выиграл три Кубка Гагарина.

Всего в его активе 567 матчей и 273 (61+212) очка в КХЛ с учетом плей-офф. Ранее он также выступал за «Трактор».