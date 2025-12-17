Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ. Планирую остаться в России в ближайшее время»

Леонид Тамбиев высказался касательно своей отставки из «Адмирала».

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.

Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года.

– Где вы сейчас находитесь?

– Я еще во Владивостоке.

– А почему задержались там на 10 дней? Вас же официально уволили только 15 декабря.

– Не хочется это ворошить. Пусть руководство клуба расскажет. В понедельник расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ.

– Какие теперь планы?

– Сейчас пока во Владивостоке. Все‑таки четыре года здесь жил, нужно собрать вещи. Но в ближайшее время планирую остаться в России. Жена поедет в Ригу, а я в конце декабря полечу, возможно, в Москву – еще не решил, – сказал Тамбиев.

