Макдэвид с 2+2, Веренски с 2+1 и Густавссон с шатаутом – звезды дня в НХЛ. Драйзайтль с 1000-м очком в лиге при 0+4 и Селебрини с 2+2 не вошли в тройку

Коннор Макдэвид, Зак Веренски и Филип Густавссон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон , засушивший «Вашингтон» (5:0) при 25 отраженных бросках. Шатаут стал для него 3-м в сезоне, всего у «Уайлд» 7 сухих побед – лидируют в лиге по этому показателю.

Вторая звезда – защитник «Коламбуса » Зак Веренски с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ). Его результативные действия помогли «Блю Джекетс» прервать серию из 5 поражений подряд.

Первая звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид с 4 (2+2) очками в матче с «Питтсбургом» (6:4). Форвард стал лидером по числу игр с 4+ баллами среди действующих игроков, обогнав Сидни Кросби.

Отметим, что в тройку не попали форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 0+4 в матче с «Питтсбургом», 1000-е очко в лиге ) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 2+2 в матче с «Калгари», 50-е очко в сезоне ).