Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров
Леон Драйзайтль набрал 1000 очков в НХЛ в 824-м матче – 5-е место для европейцев.
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль достиг отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ в своем 824-м матче.
30-летний нападающий 4 раза ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:4).
В текущем сезоне на счету немецкого игрока стало 47 (17+30) очков в 34 играх при полезности «+10».
За карьеру в рамках регулярок – 1003 (416+587) балла в 824 играх.
Только 4 игрока из Европы в истории НХЛ достигли этой отметки быстрее – Петер Штястны (Словакия, 682 игры), Яри Курри (Финляндия, 716), Яромир Ягр (Чехия, 763) и Никита Кучеров (Россия, «Тампа», 809).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
