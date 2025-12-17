Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров

Леон Драйзайтль набрал 1000 очков в НХЛ в 824-м матче – 5-е место для европейцев.

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль достиг отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ в своем 824-м матче.

30-летний нападающий 4 раза ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (6:4).

В текущем сезоне на счету немецкого игрока стало 47 (17+30) очков в 34 играх при полезности «+10».

За карьеру в рамках регулярок – 1003 (416+587) балла в 824 играх.

Только 4 игрока из Европы в истории НХЛ достигли этой отметки быстрее – Петер Штястны (Словакия, 682 игры), Яри Курри (Финляндия, 716), Яромир Ягр (Чехия, 763) и Никита Кучеров (Россия, «Тампа», 809).