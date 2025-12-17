«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7). Густавссон сделал 3-й шатаут в матче с «Вашингтоном», у Валльстедта – 4
«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7).
«Миннесота» разгромила «Вашингтон» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа с сухим счетом стала для команды под руководством Джона Хайнса 7-й в сезоне – лучший показатель в лиге.
4 шатаута на счету 23-летнего вратаря Йеспера Валльстедта (в 12 играх в сезоне, 93,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,95). Швед лидирует в лиге по числу игр на ноль.
3 шатаута записал в актив 27-летний Филип Густавссон (в том числе сегодня, отразив 25 бросков «Кэпиталс»). В 22 играх у шведа 91,2% сэйвов при КН 2,49.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
