«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7). Густавссон сделал 3-й шатаут в матче с «Вашингтоном», у Валльстедта – 4

«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7).

«Миннесота » разгромила «Вашингтон » (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа с сухим счетом стала для команды под руководством Джона Хайнса 7-й в сезоне – лучший показатель в лиге.

4 шатаута на счету 23-летнего вратаря Йеспера Валльстедта (в 12 играх в сезоне, 93,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,95). Швед лидирует в лиге по числу игр на ноль.

3 шатаута записал в актив 27-летний Филип Густавссон (в том числе сегодня, отразив 25 бросков «Кэпиталс»). В 22 играх у шведа 91,2% сэйвов при КН 2,49.