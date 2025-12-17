«Сибирь» обменяла Лукина в «Ладу» на денежную компенсацию
Александр Лукин стал игроком «Лады».
«Лада» и «Сибирь» произвели обмен.
Состав «Лады» пополнил защитник Александр Лукин. Взамен «Сибирь» получила денежную компенсацию.
21-летний Лукин провел 19 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне и сделал 2 передачи при показателе полезности «минус 7».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
