Плющев о «Шанхае»: «В СССР такая команда-выскочка была бы обречена. А сейчас пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ – и КХЛ с миллиардами отдыхает»

Владимир Плющев высказался об успехах «Шанхая» в FONBET КХЛ.

– Мало говорят о китайском клубе, но посмотрите – «Шанхай» по потерянным очкам еще день-два назад был лидером всей Западной конференции. Причем я скажу, что такая высокая позиция этой команды – по делу, подкреплена качественной, зрелой игрой. На месте КХЛ и ФХР, наблюдая за «Шанхаем », я бы очень сильно напрягся.

– Почему?

– Команда собрана с бору по сосенке, начала готовиться за несколько дней до старта чемпионата. И выдала яркий старт – причем на протяжении не недель, а двух месяцев. Это уже не всплеск, а тенденция.

– Как ее объяснить?

– Во времена чемпионатов СССР такая команда-выскочка была бы обречена. Потому что уровень нашего хоккея был очень высоким – уровень и мастерства, и физической подготовки. С нахрапа в тот чемпионат нельзя было войти.

Сегодня картина другая – и «Шанхай» ее показывает. Пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ – и лига, которую мы называем второй в мире, со всеми миллиардными клубами и академиями из Москвы и Санкт-Петербурга, отдыхает в сторонке.

– В чем феномен «Шанхая»?

– Приличный, средний состав вне лимита на легионеров – это первое. Качественная тренерская работа – это второе. Слабый уровень конкуренции в лиге – третье.

На самом деле мы сами сделали все возможное, чтобы клубы-новоделы типа «Шанхая» чувствовали себя комфортно в КХЛ. Разрушили систему подготовки, которая была в СССР и которая – в усовершенствованном виде – просто необходима прежде всего молодежи.

Миллион раз говорил о том, что короткие тренировочные лагеря работают в НХЛ , где собраны лучшие хоккеисты мира. В КХЛ, где собраны полуфабрикаты и где нужно поднимать молодежь, пара августовских недель на подготовку – это удар по всему нашему хоккею, по его будущему, – сказал заслуженный тренер России.