Фетисов о трансляции Олимпиады-2026: «Не буду смотреть. Показывают даже ЧМ по хоккею, откуда нас выкинули – это безобразие»

Вячеслав Фетисов заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026.

Ранее появилась информация , что «Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Игр-2026.

«У нас даже показывают чемпионат мира по хоккею, где нас нет. И не потому, что мы не прошли отбор, а потому что нас выгнали с него. Или выкинули. Можно говорить как угодно. Считаю, что это просто безобразие.

Про то, имеет ли смысл показывать зимнюю Олимпиаду в России, я вообще не хочу говорить. Но я смотреть Олимпиаду не буду.

А каждый из наших людей сам сделает выбор. Но то, что считаю я по поводу трансляции Игр, никакого значения не имеет. Кто-то же ведь принимает решения», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

