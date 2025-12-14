Елесин – самый ценный игрок Кубка Первого канала. Моторыгин признан лучшим вратарем, Сурин – лучший нападающий
Александра Елесина признали самым ценным игроком Кубка Первого канала.
Защитник сборной «России 25» Александр Елесин был признан самым ценным игроком Кубка Первого канала в Новосибирске.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала. Россияне победили сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).
Лучшим вратарем турнира был признан Максим Моторыгин. Приз лучшему защитнику получил Богдан Конюшков, лучшему нападающему – Егор Сурин.
Лучшим бомбардиром турнира стал Данил Аймурзин, который забросил 3 шайбы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
