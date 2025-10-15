Владислав Гавриков заявил, что хотел бы сыграть на Олимпиаде.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена до Игр-2026 в Италии. Ее место заняла сборная Франции.

«Было бы здорово. Сколько ребят еще, даже если не брать меня, вообще не были на Олимпиаде: Панарин , Кучеров , например. Капризов , хорошо, успел съездить, но там такие ребята еще даже ни разу не были! Это, конечно, удивительно.

Вообще любой шанс сыграть в каком‑то международном турнире, лучшие против лучших – это вообще супер», – сказал защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков .

«Россияне доминируют в НХЛ – это большой плюс. Они поднимают рейтинг нашей хоккейной державы – без международных соревнований хотя бы так». Щитов о регулярке НХЛ