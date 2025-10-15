Гавриков о возможном участии в Олимпиаде: «Панарин и Кучеров не были на Играх – было бы здорово. Любой международный турнир, лучшие против лучших – это супер»
Владислав Гавриков заявил, что хотел бы сыграть на Олимпиаде.
Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена до Игр-2026 в Италии. Ее место заняла сборная Франции.
«Было бы здорово. Сколько ребят еще, даже если не брать меня, вообще не были на Олимпиаде: Панарин, Кучеров, например. Капризов, хорошо, успел съездить, но там такие ребята еще даже ни разу не были! Это, конечно, удивительно.
Вообще любой шанс сыграть в каком‑то международном турнире, лучшие против лучших – это вообще супер», – сказал защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков.
