11 650 зрителей посетили матч «России 25» и Казахстана на Кубке Первого канала в Новосибирске: «И снова аншлаг! Спасибо каждому, кто разделил эту победу вместе с нами!»

11 650 зрителей посетили матч сборных «России 25» и Казахстана в Новосибирске.
Сегодня «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0 и выиграла Кубок Первого канала.
Как сообщает пресс-служба ФХР, игру посетили 11 650 зрителей.
«И снова аншлаг! Полные трибуны на матче Россия – Казахстан. Спасибо каждому, кто был со сборной и разделил эту победу вместе с нами!» – говорится в сообщении ФХР.
