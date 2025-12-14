11 650 зрителей посетили матч «России 25» и Казахстана на Кубке Первого канала в Новосибирске: «И снова аншлаг! Спасибо каждому, кто разделил эту победу вместе с нами!»

11 650 зрителей посетили матч сборных «России 25» и Казахстана.

Сегодня «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0 и выиграла Кубок Первого канала.

Как сообщает пресс-служба ФХР, игру посетили 11 650 зрителей.

«И снова аншлаг! Полные трибуны на матче Россия – Казахстан. Спасибо каждому, кто был со сборной и разделил эту победу вместе с нами!» – говорится в сообщении ФХР .

