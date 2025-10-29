  • Спортс
  • Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»
28

Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»

Светлана Журова оценила профессионализм Александра Овечкина и Евгения Малкина.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний Овечкин набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах, у 39-летнего Малкина – 3+13 за 11 игр.

«Когда спортсмены успешно выступают на высоком уровне в таком возрасте, как Малкин, Овечкин, это говорит о том, насколько профессионально они относятся к своему здоровью, подготовке, к распределению сил на сезон.

Малкин, Овечкин воодушевляют и восхищают своим спортивным долголетием и служат примером для многих. В таком травмоопасном виде спорта, как хоккей, особенно непросто играть в 39-40 лет.

Их отличает дисциплина. Они не занимаются ерундой, не были замечены в скандалах, как это бывает с некоторыми нашими футболистами и хоккеистами.

Малкин и Овечкин умеют разделять спорт и отдых. Они четко расставили приоритеты в своей жизни, что для них важнее спорт, здоровье и семья, а не гулянки и сомнительные развлечения», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
