Пьеррик Дюбе назвал запрет на участие России в турнирах упущением для хоккея.

Франкоканадский форвард выступает за «Трактор ». На его счету 11 (6+5) очков в 13 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Сборная Франции попала на Олимпиаду-2026 благодаря запрету на участие России в международных соревнованиях.

«Разумеется, мы рады принимать участие в Олимпиаде, но, возможно, у нас нет той радости и ожидания, потому что причина, по которой мы там оказались…

Знаете, как спортсмен, я хочу видеть сильнейшие сборные на Олимпиаде. Поэтому неучастие России на чемпионатах мира или в Олимпийских играх – это большое упущение для хоккейного мира, по моему мнению.

Да, мы отобрались на Олимпиаду, но мы для этого, по сути, ничего не сделали. Возможно, мы этого не заслуживаем в той степени, в какой хотелось бы. Поэтому, если я не попаду на эти Игры в этот раз, я не так сильно расстроюсь. В нормальном мире я бы туда и так не поехал. Так что если не поеду – это не конец света для меня.

Надеюсь, что сборные России и Беларуси в скором времени вернутся на международную арену, потому что хоккейный мир теряет многое в их отсутствие», – сказал Пьеррик Дюбе .

