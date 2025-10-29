Третьяк о том, что Иван Морозов признал употребление кокаина: «Признание вины – это очень важно. Если он готов искупить эту ошибку на ледовой площадке, то молодец»

Владислав Третьяк назвал важным признание Ивана Морозова в употреблении кокаина.

Вчера форвард «Спартака » выступил с признательным заявлением .

Напомним, в середине сентября 25-летний игрок был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось , что в результате проверки были обнаружены следы кокаина.

Морозов будет допущен к участию в матчах КХЛ в ноябре.

«Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, – это очень важно.

Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец», – сказал президент ФХР .