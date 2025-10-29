Третьяк о том, что Иван Морозов признал употребление кокаина: «Признание вины – это очень важно. Если он готов искупить эту ошибку на ледовой площадке, то молодец»
Владислав Третьяк назвал важным признание Ивана Морозова в употреблении кокаина.
Вчера форвард «Спартака» выступил с признательным заявлением.
Напомним, в середине сентября 25-летний игрок был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в результате проверки были обнаружены следы кокаина.
Морозов будет допущен к участию в матчах КХЛ в ноябре.
«Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, – это очень важно.
Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец», – сказал президент ФХР.
