  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о том, что Иван Морозов признал употребление кокаина: «Признание вины – это очень важно. Если он готов искупить эту ошибку на ледовой площадке, то молодец»
2

Третьяк о том, что Иван Морозов признал употребление кокаина: «Признание вины – это очень важно. Если он готов искупить эту ошибку на ледовой площадке, то молодец»

Владислав Третьяк назвал важным признание Ивана Морозова в употреблении кокаина.

Вчера форвард «Спартака» выступил с признательным заявлением

Напомним, в середине сентября 25-летний игрок был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в результате проверки были обнаружены следы кокаина. 

Морозов будет допущен к участию в матчах КХЛ в ноябре.

«Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, – это очень важно.

Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец», – сказал президент ФХР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoСпартак
ТАСС
logoдопинг
logoФХР
logoИван Морозов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА хочет выменять у «Авангарда» права на Костина (Артур Хайруллин)
12 минут назад
Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в регулярках НХЛ – 333 матча. Они делят 3-е место среди россиян в истории лиги
25 минут назад
109 голов забили за день в НХЛ – 3-й результат в истории лиги. Играли все 32 команды
50 минут назад
«Даллас» продлил контракт с Харли на 8 лет и 84,7 млн долларов. У защитника 97 очков и полезность «плюс 60» за два прошедших сезона
сегодня, 08:15
Кравцов может вернуться в КХЛ в ближайшее время. Права на форварда у «Трактора», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс» («Бизнес Online»)
сегодня, 07:30
Айкел единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 19 очков в 10 играх. Маккиннон и Шмалц делят 2-е место – по 17 баллов в 11 матчах
сегодня, 06:58
Дорофеев, Маккиннон, Джек Хьюз и Кофилд лидируют в гонке снайперов НХЛ – у всех по 9 голов. За ними идет группа из 8 игроков с 8 шайбами – в их числе Драйзайтль и Кросби
сегодня, 06:46
КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», «Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом», «Металлург» в гостях у «Ак Барса», СКА против «Сибири»
сегодня, 06:22
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Далласу», «Филадельфия» одолела «Питтсбург», «Тампа» победила «Нэшвилл», «Колорадо» забросил 8 шайб «Нью-Джерси» и еще 12 результатов
сегодня, 05:45
Овечкин принял участие в потасовке в матче «Вашингтона» и «Далласа». Судьи никого не наказали по ее итогам
сегодня, 05:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гранлунд пропустит минимум 2-3 недели из-за травмы. У форварда «Анахайма» 8 очков в 8 матчах сезона НХЛ
40 минут назад
Олофссон с 3+2, Бедард с 3+1 и Айкел с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:45
Вратарь «Рейнджерс» Куик сделал 64-й шатаут за карьеру в НХЛ, отразив 23 броска «Ванкувера». Он делит с Лундквистом 17-е место в истории лиги по числу игр на ноль
сегодня, 07:10
Бедард набрал 3+1 в матче с «Оттавой», сделав 1-й хет-трик в НХЛ. У 20-летнего форварда «Чикаго» 12 очков и «+4» в 10 играх в сезоне
сегодня, 06:34Видео
Кросби и Зеграс приняли участие в стычке после завершения овертайма в матче «Питтсбурга» и «Филадельфии». Судьи выписали 8 игрокам по 10 минут штрафа
сегодня, 05:58Видео
«Эдмонтон» прервал серию «Юты» из 7 побед – 6:3. Макдэвид забил 2 гола – вдвое больше, чем за 10 предыдущих игр, «Мамонт» проиграл впервые после появления маскота
сегодня, 05:46
Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 10 очков и «+6» в 10 играх в сезоне
сегодня, 05:30
«Колорадо» прервал серию «Нью-Джерси» из 8 побед – 8:4. Олофссон набрал 5 (3+2) очков – столько же, сколько в первых 10 играх в сезоне
сегодня, 04:35
Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 5 очков в 10 играх
сегодня, 03:22
Харли и «Даллас» согласовали 8-летний контракт с кэпхитом 10,6 млн долларов. В следующем сезоне защитник получит 13 млн (Даррен Дрегер)
сегодня, 02:46