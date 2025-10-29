  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин прервал серию из 7 игр с очками. Его гол в овертайме матча с «Филадельфией» был отменен – Евгений слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе
Видео
1

Малкин прервал серию из 7 игр с очками. Его гол в овертайме матча с «Филадельфией» был отменен – Евгений слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе

Евгений Малкин прервал серию из 7 игр с очками.

Форвард «Питтсбурга» не набрал баллов за результативность в матче с «Филадельфией» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

В овертайме 39-летний россиянин забросил шайбу, но судьи ее отменили, так как он слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе – вратарь Артур Шилов не успел доехать до скамейки. 

В 11 играх в сезоне на счету Малкина 16 (3+13) очков при полезности «+7». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги. 

Сегодня Евгений (20:22) отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Также он получил 2 малых штрафа, выиграл 3 вбрасывания из 9 (33%) и допустил 1 потерю. 

В серии буллитов нападающий реализовал свою попытку. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Hockey Now
logoФиладельфия
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoАртур Шилов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Крикунов: «Овечкин талантливее Малкина – Саша первым в истории добился уникального достижения. Жду новых достижений от него – пусть те, кто идет следом, не догонят»
вчера, 17:11
Александр Кожевников: «Овечкин и Малкин – мастера с большой буквы, молодым их рекорды не побить. Евгений – один из сильнейших российских игроков, великий спортсмен. Уважуха и почет!»
вчера, 16:06
Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды – все лавры больше ему, чем Малкину. Удивляет результативность Евгения – с возрастом по идее она должна быть хуже. Женя – молодец»
вчера, 14:45
Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков в мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть сколько захочет»
вчера, 09:26
Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Айкелом и Шмалцем – 16 очков в 10 играх. У него 1+1 в матче с «Сент-Луисом»
вчера, 03:10Видео
Главные новости
Никишин сыграл 27:33 в матче с «Вегасом» – личный рекорд в НХЛ. У защитника 4 броска, 3 хита, 3 блока, 3 потери и «0» по полезности при 3:6
30 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Далласу», «Филадельфия» одолела «Питтсбург», «Тампа» победила «Нэшвилл», «Колорадо» забросил 8 шайб «Нью-Джерси» и еще 12 матчей
58 минут назадLive
Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска, 2 хита, 5 потерь и «минус 1» за 14:49. Он забил буллит в выигранной «Флайерс» серии
54 минуты назадВидео
Сорокин продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 7 со старта сезона, отразив 17 бросков «Бостона» из 21. У него 86,9% сэйвов на отрезке
сегодня, 03:10
Капризов забил «Виннипегу». У него 6+9 в 11 матчах
сегодня, 02:59Видео
Свечников набрал 1-е очко в сезоне – в 9-м матче: гол «Вегасу»
сегодня, 01:59Видео
Дорофеев дважды забил «Каролине». У него 9+1 в 10 матчах
сегодня, 01:46Видео
Адвокат Кеслера об обвинениях в преступлении сексуального характера: «Они безосновательны, Райан готов решительно оспаривать их в суде. Мы уверены, что его оправдают»
вчера, 21:51
Кеслера обвиняют в сексуальном контакте с 16-летним подростком «с применением силы или принуждения». Экс-форвард НХЛ внес залог в 50 000 долларов
вчера, 20:35
«Шанхай» проиграл 5 матчей подряд. У команды Галлана 3 поражения от московского «Динамо» в 4 играх сезона
вчера, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 5 очков в 10 играх
сегодня, 03:22
Харли и «Даллас» согласовали 8-летний контракт с кэпхитом 10,6 млн долларов. В следующем сезоне защитник получит 13 млн (Даррен Дрегер)
сегодня, 02:46
Галлан о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся»
сегодня, 02:29
Чинахов забил в 2-м матче подряд, набрав 1+1 в игре с «Баффало»
сегодня, 02:16Видео
Хартли о камбэке с «Ладой»: «Наш первый гол оказался переломным. Потом мы полностью забрали инициативу»
сегодня, 01:33
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:00Тесты и игры
Кудашов о 5:1 с «Шанхаем»: «Игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Здесь очень плотные матчи, похожи на плей‑оффные серии»
вчера, 21:59
Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах. В 3-м периоде пошла «трясогузка» у некоторых игроков – хорошо, что пауза помогла поговорить с ними»
вчера, 21:38
Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»
вчера, 21:30
Карбери об ошибках «Вашингтона»: «Иногда игрок давит, чтобы вернуть шайбу, и теряет позицию. Из-за этого мы уязвимы в обороне. Вы видели такое в матче с «Оттавой»
вчера, 21:22