Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поделился мыслями по поводу прошедшего Кубка Первого канала.

Российская команда обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«Кубок Первого канала в Новосибирске подошел к концу. Эта неделя получилась насыщенной, яркой и по-настоящему значимой – для сборной, для детей, для болельщиков и для развития всего нашего хоккея.

Фестиваль хоккея в Новосибирске объединил всех. Мастер-шоу, турнир «3 на 3» для детей и взрослых, матч и тренировка для следж-хоккеистов и впервые в истории – «Кубок Первого канала. Дети». Настоящий хоккейный праздник, где каждый чувствовал себя частью большого хоккея.

Отдельно хочу поблагодарить клубы КХЛ , которые пошли навстречу и отпустили своих игроков в сборную. Спасибо ЦСКА, московскому «Динамо », «Металлургу », «Северстали », «Ак Барсу », «Салавату Юлаеву », «Трактору », «Автомобилисту », «Сочи», «Локомотиву», «Торпедо», «Сибири», «Нефтехимику» и «Адмиралу». Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития всего российского хоккея.

Хочу искренне поблагодарить Новосибирск за теплый прием. Полные трибуны,внимание и искренняя поддержка на каждом мероприятии Фестиваля хоккея чувствовались постоянно.

Отдельные слова благодарности Правительству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за поддержку и заинтересованность в развитии хоккея, а также всей команде «Сибирь-Арены» – за отличную организацию на протяжении всего турнира», – написал Роман Ротенберг.