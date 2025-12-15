  • Спортс
  Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»

Роман Ротенберг дал комментарий по итогам Кубка Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поделился мыслями по поводу прошедшего Кубка Первого канала.

Российская команда обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«Кубок Первого канала в Новосибирске подошел к концу. Эта неделя получилась насыщенной, яркой и по-настоящему значимой – для сборной, для детей, для болельщиков и для развития всего нашего хоккея.

Фестиваль хоккея в Новосибирске объединил всех. Мастер-шоу, турнир «3 на 3» для детей и взрослых, матч и тренировка для следж-хоккеистов и впервые в истории – «Кубок Первого канала. Дети». Настоящий хоккейный праздник, где каждый чувствовал себя частью большого хоккея.

Отдельно хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили своих игроков в сборную. Спасибо ЦСКА, московскому «Динамо», «Металлургу», «Северстали», «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», «Трактору», «Автомобилисту», «Сочи», «Локомотиву», «Торпедо», «Сибири», «Нефтехимику» и «Адмиралу». Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития всего российского хоккея.

Хочу искренне поблагодарить Новосибирск за теплый прием. Полные трибуны,внимание и искренняя поддержка на каждом мероприятии Фестиваля хоккея чувствовались постоянно.

Отдельные слова благодарности Правительству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за поддержку и заинтересованность в развитии хоккея, а также всей команде «Сибирь-Арены» – за отличную организацию на протяжении всего турнира», – написал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
