Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»

Агент Евгения Кузнецова опроверг возможный обмен игрока в «Спартак».

Шуми Бабаев, агент нападающего «Металлурга » Евгения Кузнецова , не подтвердил информацию о возможном переходе хоккеиста в «Спартак ».

– Даже близко ничего не было. Просто люди хайпуют. Никаких разговоров со «Спартаком» не было.

– Никаких реальных разговоров об обмене нет?

– Нет. К нему еще семья приехала, и он воодушевлен и вдохновлен, работает на полную. Думаю, что к нему не будет вопросов по его форме, потому что много работал.

– Пауза пойдет Кузнецову на пользу?

– Все зависит от тренера. Если тренер увидит, что он готов, и он будет приносить пользу, то значит пауза пошла на пользу, – сказал Шуми Бабаев .

За уральцев в этом сезоне Кузнецов провел 13 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков.