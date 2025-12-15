Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
Агент Евгения Кузнецова опроверг возможный обмен игрока в «Спартак».
Шуми Бабаев, агент нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, не подтвердил информацию о возможном переходе хоккеиста в «Спартак».
– Даже близко ничего не было. Просто люди хайпуют. Никаких разговоров со «Спартаком» не было.
– Никаких реальных разговоров об обмене нет?
– Нет. К нему еще семья приехала, и он воодушевлен и вдохновлен, работает на полную. Думаю, что к нему не будет вопросов по его форме, потому что много работал.
– Пауза пойдет Кузнецову на пользу?
– Все зависит от тренера. Если тренер увидит, что он готов, и он будет приносить пользу, то значит пауза пошла на пользу, – сказал Шуми Бабаев.
За уральцев в этом сезоне Кузнецов провел 13 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
