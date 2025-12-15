Куинн Хьюз открыт к продлению контракта с «Миннесотой»: «У команды прекрасный костяк. Другие не стали делать такое предложение, а Герин сделал. Я это запомню, это много значит»

Куинн Хьюз готов подумать о продлении договора с «Миннесотой».

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз рассказал, что готов обдумать возможное продление контракта с клубом после обмена из «Ванкувера ».

Действующий договор американца с зарплатой 7,85 миллиона долларов рассчитан до завершения следующего сезона.

В дебютном матче за «Уайлд» Хьюз забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:2).

«Я открыт к размышлениям об этом. У «Миннесоты» прекрасный костяк команды.

Я уже успел познакомиться с парнями и понять, насколько они энергичны и позитивны. Кроме того, Миннесота находится близко к Мичигану, и здесь царит страсть хоккейного штата. К тому же я заметил, насколько болельщики хорошо встретили меня в ходе разминки.

Очень уважаю Билла Герина за то, что он заключил эту сделку, за то, как он оценил меня.

Другие команды, вероятно, тоже могли бы сделать подобное предложения, но они не захотели или не захотели обменивать два или три актива из своей команды.

Билл же это сделал. Поэтому я это запомню. Для меня это очень много значит», – сказал Куинн Хьюз .

Дебют Хьюза за «Миннесоту»: сразу забил, отбегал 27 минут, отобрал у Капризова первую звезду матча