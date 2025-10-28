  • Спортс
Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды – все лавры больше ему, чем Малкину. Удивляет результативность Евгения – с возрастом по идее она должна быть хуже. Женя – молодец»

Евгений Артюхин оценил начало сезона в исполнении Евгения Малкина.

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 16 (3+13) очков при полезности «плюс 6» в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

– Удивляет результативность Евгения Малкина. Если так брать, то с возрастом по идее она должна быть хуже, но Женя – молодец. Здорово начал.

Мне кажется, он хорошо летом подготовился. Более тщательно отнесся к летнему периоду, к процессу подготовки. Зашел в сезон в тонусе, не раскачиваясь.

Конечно, здорово ставить рекорды в таком возрасте. Это огромное событие для всего мирового хоккея.

– Если удастся выиграть четвертый Кубок Стэнли, получится затмить достижения Александра Овечкина в НХЛ?

– У каждого своя карьера. Нельзя их сравнивать – они все-таки разные игроки.

В чем-то хорош Овечкин, в другом – Малкин. Если бы на месте Малкина был бы другой какой-то хоккеист, когда идет гонка за снайперский рекорд всех времен, любой будет в тени.

Просто так совпало, что они с Сашей одного возраста и продолжают играть. Овечкин бьет рекорды, и все лавры, все внимание, наверное, больше ему, чем Малкину.

Но так сложились обстоятельства, с этим ничего уже не поделаешь, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
