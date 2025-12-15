«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ

Максим Сушко перешел в «Сибирь» из «Нефтехимика».

26-летний нападающий Максим Сушко вернулся в «Сибирь» из «Нефтехимика » в результате обмена.

Нижнекамцы взамен получили денежную компенсацию.

В этом сезоне Сушко провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при нейтральной полезности.

Хоккеист ранее выступал за «Сибирь » с сезона-2022/23 до сезона-2024/25. Он провел 125 матчей за команду в общей сложности и набрал 15 (7+8) очков.