«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
Максим Сушко перешел в «Сибирь» из «Нефтехимика».
26-летний нападающий Максим Сушко вернулся в «Сибирь» из «Нефтехимика» в результате обмена.
Нижнекамцы взамен получили денежную компенсацию.
В этом сезоне Сушко провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при нейтральной полезности.
Хоккеист ранее выступал за «Сибирь» с сезона-2022/23 до сезона-2024/25. Он провел 125 матчей за команду в общей сложности и набрал 15 (7+8) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
