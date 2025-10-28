Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть, сколько захочет»

Вячеслав Фетисов назвал Евгения Малкина одним из самых универсальных хоккеистов.

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 16 (3+13) очков при полезности плюс 6 в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

– Как бы вы оценили начало сезона для Евгения Малкина? Сколько он еще сможет выступать в НХЛ?

– Молодец! Я его видел летом, он был в Москве с семьей, в хорошем настроении. Готовился, в хорошей физической форме.

Он один из самых универсальных игроков мировой истории. Талант. Будет играть, сколько он захочет.

Здесь, наверное, он сам должен определять. Можно порадоваться за него, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .