Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть, сколько захочет»
Вячеслав Фетисов назвал Евгения Малкина одним из самых универсальных хоккеистов.
39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 16 (3+13) очков при полезности плюс 6 в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
– Как бы вы оценили начало сезона для Евгения Малкина? Сколько он еще сможет выступать в НХЛ?
– Молодец! Я его видел летом, он был в Москве с семьей, в хорошем настроении. Готовился, в хорошей физической форме.
Он один из самых универсальных игроков мировой истории. Талант. Будет играть, сколько он захочет.
Здесь, наверное, он сам должен определять. Можно порадоваться за него, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
