Александр Кожевников: «Овечкин и Малкин – мастера с большой буквы, молодым их рекорды не побить. Евгений – один из сильнейших российских игроков, великий спортсмен. Уважуха и почет!»
Александр Кожевников высказался о заслугах Евгения Малкина и Александра Овечкина.
«Малкин – один из сильнейших российских хоккеистов, великий спортсмен. Уважуха и почет!
Овечкин и Малкин – оба талантливые, мастера с большой буквы. Саша – бомбардир, Женя – больше ассистент. Молодым их рекорды не побить, и с каждым годом они только подтверждают свой талант и высочайший уровень», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Айкелом и Шмалцем – 16 очков в 10 играх. У него 1+1 в матче с «Сент-Луисом»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
