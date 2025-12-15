  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»
5

Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»

Владислав Третьяк: Россия на КПК добилась результата, показав зрелищный хоккей.

Президент ФХР Владислав Третьяк дал комментарий по поводу выступления команды «Россия 25» на Кубке Первого канала.

Российская команда обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«В первую очередь поздравляю всех с победой на Кубке Первого канала! Всех порадовали и спортивные итоги, и зрелищность матчей.

Наши ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб и первое место на турнире. 12 голов в двух матчах – это именно то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов.

Смотреть на игру нашей сборной было приятно во всех матчах. Хоккеисты продемонстрировали профессиональный подход к делу – действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро – в атаке.

У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся.

Крупные победы всегда выглядят красиво, но добиваться их непросто. За любым красивым успехом стоит упорная командная работа. Совместные усилия игроков, тренеров, специалистов.

На Кубке Первого канала все выполнили эту работу на отлично, все молодцы!

Хотел бы поблагодарить сборную за старание, за стремление порадовать соотечественников игрой и результатом. У хоккеистов идет непростой насыщенный сезон. Но те, кто приехал на турнир, проявили себя настоящими профессионалами.

Выкладывались с первой до последней секунды, старались сыграть как можно лучше, проявить себя и отработать на команду. Поэтому и пришли такие результаты. Сборная показала правильный подход к делу!» – говорится в обращении Владислава Третьяка.

«Россия 25» Ротенберга взяла Кубок Первого канала – после победы 9:0. Как это воспринимать?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoФХР
logoВладислав Третьяк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Корешков: «Ротенберг – простой человек, очень порядочный. С ним легко общаться – мы на одной волне. Он давно в хоккее, прошел ЧМ, ОИ. Огромнейший опыт»
сегодня, 10:33
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
1 минуту назад
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
25 минут назад
Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
28 минут назад
Василий Пономарев: «Отар Кушанашвили много правильного говорит, если мыслить, а не просто ряху разинуть. Нашей элите можно у него поучиться»
сегодня, 12:45
Собчак рассказала, как за ней ухаживал Буре: «Очень давно. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» Дальше два часа: «Смотри, как я вот классно». А я в душе не ###, что такое хоккей»
сегодня, 12:14
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
сегодня, 12:00Тесты и игры
ЦСКА обменял Уильямса и Макарова в «Ладу» на Холлоуэлла
сегодня, 11:43
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Гарантирую, что в России плюсов больше, чем в Америке. Доступный городской транспорт, прекрасная банковская система, очень вкусные кофейни»
сегодня, 11:30
Дегтярев об Овечкине и ОИ: «Не хватает одного титула. Вот что политики делают. Взяли и перекрыли кислород. Он стопроцентно стал бы чемпионом в Милане»
сегодня, 11:01
Форвард «Салавата» Ремпал пропустит матчи с «Ак Барсом» и «Северсталью» по семейным обстоятельствам
сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
55 минут назад
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
сегодня, 07:15
Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»
сегодня, 06:58
Гребенкин без очков в 5-м матче подряд: 1 блок, 1 потеря и малый штраф за 6:48 против «Каролины» – минимум времени в сезоне. У него 1+3 в 22 играх
сегодня, 06:40