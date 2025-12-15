Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»

Владислав Третьяк: Россия на КПК добилась результата, показав зрелищный хоккей.

Президент ФХР Владислав Третьяк дал комментарий по поводу выступления команды «Россия 25» на Кубке Первого канала.

Российская команда обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«В первую очередь поздравляю всех с победой на Кубке Первого канала! Всех порадовали и спортивные итоги, и зрелищность матчей.

Наши ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб и первое место на турнире. 12 голов в двух матчах – это именно то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов.

Смотреть на игру нашей сборной было приятно во всех матчах. Хоккеисты продемонстрировали профессиональный подход к делу – действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро – в атаке.

У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся.

Крупные победы всегда выглядят красиво, но добиваться их непросто. За любым красивым успехом стоит упорная командная работа. Совместные усилия игроков, тренеров, специалистов.

На Кубке Первого канала все выполнили эту работу на отлично, все молодцы!

Хотел бы поблагодарить сборную за старание, за стремление порадовать соотечественников игрой и результатом. У хоккеистов идет непростой насыщенный сезон. Но те, кто приехал на турнир, проявили себя настоящими профессионалами.

Выкладывались с первой до последней секунды, старались сыграть как можно лучше, проявить себя и отработать на команду. Поэтому и пришли такие результаты. Сборная показала правильный подход к делу!» – говорится в обращении Владислава Третьяка.

