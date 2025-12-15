  • Спортс
  Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
Владислав Третьяк: развитие института сборных – один из главных приоритетов ФХР.

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями относительно итогов Кубка Первого канала.

Российская команда обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«Кубок Первого канала-2025 стал важным этапом работы на перспективу. Развитие института сборных – один из главных приоритетов ФХР.

Мы стараемся, чтобы как можно больше одаренных игроков участвовали в соревнованиях на уровне сборных. Вызов в национальную команду обогащает спортсменов знаниями и практическим опытом.

Ребята учатся воспринимать требования штаба, за короткое время превращаться в команду, способную достойно защищать честь страны и побеждать. Вот и в Новосибирске на лед выходило немало дебютантов.

Многие проявили себя очень хорошо, поверили в свои силы. И абсолютно все получили бесценный опыт, узнали, что такое игра за сборную.

Федерация делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. И очень важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала», – говорится в общении Владислава Третьяка.

«Россия 25» Ротенберга взяла Кубок Первого канала – после победы 9:0. Как это воспринимать?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФХР
