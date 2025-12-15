Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех 11:0 или 12:1»

Юрий Жирков: не смотрел Кубок Первого канала, не знал, что играют.

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, что не смотрел Кубок Первого канала.

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир, одержав победы над сборными Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

«Кубок Первого канала не смотрел. Даже не знал, что они играют. Только потом узнал, что «Россия 25» обыграла или 11:0 всех, или 12:1», – сказал Юрий Жирков.

