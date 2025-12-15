  • Спортс
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех 11:0 или 12:1»

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, что не смотрел Кубок Первого канала.

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир, одержав победы над сборными Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

«Кубок Первого канала не смотрел. Даже не знал, что они играют. Только потом узнал, что «Россия 25» обыграла или 11:0 всех, или 12:1», – сказал Юрий Жирков.

«Россия 25» Ротенберга взяла Кубок Первого канала – после победы 9:0. Как это воспринимать?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЮрий Жирков
