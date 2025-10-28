Владимир Крикунов: «Овечкин талантливее Малкина – Саша первым в истории добился уникального достижения. Жду новых достижений от него – пусть те, кто идет следом, не догонят»

Владимир Крикунов заявил, что Александр Овечкин талантливее, чем Евгений Малкин.

«Думаю, Овечкин талантливее Малкина . Все-таки Саша первым в истории добился уникального достижения.

Кто из них дольше будет играть – не знаю. Они и так уже свое отыграли: очень долго и на высоком уровне. Это говорит и о мастерстве, и о здоровье.

От этого сезона жду новых достижений от Саши – пусть те, кто идет следом, не догонят. Парням желаю хорошей игры и здоровья. Профессиональный спорт – это ведь не про здоровье», – сказал главный тренер «Сочи ».