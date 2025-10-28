«Детройт» опубликовал видеоролик в честь 30-летия «Русской пятерки»

«Детройт» опубликовал в соцсетях видеоролик в честь 30-летия «Русской пятерки».

28 октября 1995 года в составе «Детройта » впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов , нападающие Сергей Федоров , Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

В опубликованном «Ред Уингс» материале показаны нарезки лучших моментов с участием игроков «Русской пятерки».

Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»

Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»