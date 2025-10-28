4

«Детройт» опубликовал видеоролик в честь 30-летия «Русской пятерки»

«Детройт» опубликовал в соцсетях видеоролик в честь 30-летия «Русской пятерки».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

В опубликованном «Ред Уингс» материале показаны нарезки лучших моментов с участием игроков «Русской пятерки».

Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»

Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСергей Федоров
logoКубок Стэнли
logoВладимир Константинов
logoДетройт
logoВячеслав Козлов
logoИгорь Ларионов
logoНХЛ
logoВячеслав Фетисов
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»
вчера, 18:54
Вячеслав Фетисов: «Русская пятерка» серьезным образом повлияла на стиль НХЛ. Для меня и Ларионова это была возможность вернуть тот хоккей, в котором мы выросли»
вчера, 15:24
Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Для Северной Америки было в диковинку, что мы не вбрасывали шайбу в чужую зону, а входили с контролем»
вчера, 13:45
Федоров о «Русской пятерке»: «Было ощущение спортивного кайфа. В плане стиля школы СССР мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть»
вчера, 07:55
Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»
вчера, 07:30
Главные новости
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
24 минуты назад
Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 1700+ очков в рамках регулярок. Только Гретцки, Лемье и Дионн достигли этой отметки быстрее
сегодня, 03:22
Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Айкелом и Шмалцем – 16 очков в 10 играх. У него 1+1 в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Питтсбург» забросил 6 шайб «Сент-Луису», «Оттава» разгромила «Бостон»
сегодня, 02:50
Илья Ковальчук: «Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, играя в хоккей, футбол, выплескивают весь негатив и начинают договариваться»
вчера, 21:13
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать – это реакция профессионала»
вчера, 21:03
В «Тампе» были 4 вратаря из России. Назовете всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли на «G-Drive Арене» за день до проигранного матча с «Металлургом»
вчера, 20:50
Третьяк о матче российской команды со сборной НХЛ: «Мы готовы в любой момент, они не готовы сыграть. Шайба на их стороне»
вчера, 19:56
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»
вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
сегодня, 03:34
Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
вчера, 21:42
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
вчера, 21:30
Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры «Адмиралу» всегда тяжело даются – дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»
вчера, 20:36
Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Не лучшая игра в исполнении «Ак Барса» – много потерь, неверных решений. Но такие матчи еще будут, их тоже нужно уметь выигрывать»
вчера, 20:22
Вратарь смоленского «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я бросил, особо не раздумывал»
вчера, 20:13
Гришин о 3:2 с «Барысом»: «Ошибка в 3-м периоде дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться. Ребята молодцы, самоотверженно сыграли»
вчера, 19:44
Кравец о 2:3 от «Нефтехимика»: «Многие в «Барысе» занимались не своей работой. Если нападающий будет бегать в оборону, а вратарь отдавать голевую передачу через всю площадку – это бардак»
вчера, 19:14
Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»
вчера, 18:54
Савиков заработает 43 млн рублей за 3 года по контракту со СКА (Metaratings)
вчера, 18:27