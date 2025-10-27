Вячеслав Фетисов: «Русская пятерка» серьезным образом повлияла на стиль НХЛ. Для меня и Ларионова это была возможность вернуть тот хоккей, в котором мы выросли»

Вячеслав Фетисов высказался о «Русской пятерке» в «Детройте».

28 октября 1995 года в составе «Детройта » впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«У меня, по сути, было две «Русские пятерки», в которых мне посчастливилось играть.

Первая – в ЦСКА и сборной СССР. Мы были «зелеными», начинающим спортсменами.

Мне тогда было 23 года, а самому младшему, Игорю Ларионову – 21 год. Ощущения были совсем другие. Мы творили, зародили современный стиль хоккея.

Не случайно про ту пятерку снимали фильм, много сказано и написано об этом. Пятерка в «Детройте» – уже другая история.

Для меня и для Игоря это была возможность вернуть тот хоккей, в котором мы выросли – с креативным мышлением, с взаимопониманием на льду. Это было огромное счастье.

Крутая была пятерка – и она серьезным образом повлияла на стиль НХЛ . Я получал искреннее удовольствие от каждого момента на льду», – сказал Вячеслав Фетисов .