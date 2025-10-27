Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»

Игорь Ларионов вспомнил, как болельщики «Детройта» относились к «Русской пятерке».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов , нападающие Сергей Федоров , Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

– Вне льда много общались с русскими ребятами?

– Конечно. На выезды ходили вместе поужинать за день до игры. У нас не было такого, как в КХЛ, чтобы вся команда ужинала вместе. Нам выдавали суточные, и каждый решал сам, куда пойти. Иногда к нам присоединялись пара шведов, канадцев. Но в основном мы, русские, держались вместе.

В Детройте было сложнее – у всех семьи. У Вячеслава ребенок, у Вовы – тоже, у меня двое. Серега был холостым, Каззи тоже. Поэтому чаще всего мы общались в раздевалке и на выездах. А дома – у всех свои заботы: школы, садики.

– Обсуждали ли вы хоккей с партнерами вне тренировок – какие-то комбинации, решения?

– Обычно нет. Все обсуждалось на тренировках или прямо во время игры. Вот в ЦСКА такое было, но тогда мы и жили на базе, поэтому собирались и обсуждали хоккей. В «Детройте» все происходило по ходу матча, в моменте. Например, играем в Бостоне – вбрасывание в их зоне. Я стою слева рядом с бостонской скамейкой. Со мной – Рэй Бурк. И он говорит: «Опять эти русские вышли, сейчас будут нас возить». Такое мы слышали часто.

Перед вбрасыванием мы постоянно говорили на русском, и никто не понимал. Могли спокойно обсудить: «Я сейчас выиграю, ты подстрахуй, потом на пятак». Такие вещи решали прямо на льду, ведь соперники все равно не знали, что мы говорим.

– Для соперников вы были страшным сном.

– Да, можно и так сказать. Это ведь уникальное явление – пятеро русских, которые задают тон команде, решают матчи. Такого не было и, скорее всего, больше не будет. Помню, играли плей-офф в Анахайме, и весь зал скандировал «USA!». Как будто играет сборная России против Америки. Но нас это не пугало. Мы знали, что представляем «Детройт Ред Уингс», этот город моторов, этот символ – крыло и колесо.

– В самом Детройте вы быстро стали суперзвездами?

– Это всегда требует времени. Нужно заслужить доверие. Невозможно одной игрой всё доказать. Хотя, честно говоря, все закрутилось быстро. Как только мы начали играть вместе, было большое внимание. Все хотели интервью, фотографий. Это было событие, явление. И, как я сказал, такого, как у нас, наверное, больше не будет. После первых 8-10 игр болельщики все поняли.

Когда выходишь на лед «Джо Луис Арены» и видишь, как весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди не хотели уходить, потому что хотели, чтобы все продолжалось. Это невероятное ощущение, когда чувствуешь связь между болельщиками и командой, между городом и «Русской пятеркой».

Когда выигрываешь Кубок, понимаешь, что вписан в историю этого города и этой организации. Победа – это не просто результат, это вклад в герб, в клуб, в Детройт. В Детройте есть особая традиция. Например, во время паузы на рекламу на трибунах показывают ветеранов – Теда Линдсэя, Горди Хоу. Они встают, и весь зал аплодирует. Это ритуал, уважение к тем, кто выиграл Кубок Стэнли в 1955 году – за 42 года до нас.

И когда ты сам поднимаешь Кубок, понимаешь, что теперь ты – часть этой элиты, этой истории. 42 года – огромный промежуток. И вот ты стоишь на льду, а весь город празднует с тобой. Это невозможно забыть, – сказал главный тренер СКА.