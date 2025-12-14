  • Спортс
2

Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»

Евгений Корешков: долго не думал после приглашения в штаб «Трактора».

Евгений Корешков рассказал, что не раздумывая принял приглашение присоединиться к тренерскому штабу «Трактора». Специалист пришел в челябинский клуб в конце ноября. 

Также появилась информация, что Корешков может стать главным тренером «Трактора». 

– Как вам поступило предложение от «Трактора»? Долго ли вы думали?

– Долго не думал. Мне позвонил один из руководителей «Трактора». Мы пообщались. Я сказал, что мне очень нравится игра клуба. В прошлом сезоне Челябинск играл в финале. Это очень сильная команда. Вообще мне нравится коллектив, который ставит перед собой задачу – взять Кубок Гагарина. Недолго раздумывая, я сразу согласился. Есть шанс побороться за титул чемпиона.

–  Вас удивило, что «Трактор» в первом же матче при вас победил со счетом 9:0?

– Ушел Бенуа Гру, и в команде что‑то шло не очень хорошо. Небольшой перерывчик был, мы отлично потренировались. Провели качественную тактическую работу, что‑то изменили. Ребята маленько перестроились и выдали два колоссальных матча. Было не только 9:0 с «Шанхайскими Драконами», но и 6:1 с «Сочи». Правда, потом что‑то не так пошло…

– Четыре поражения подряд, когда главным тренером был Рафаэль Рише.

– Но это надо уже анализировать, почему так получилось. Это дальше всё будет.

– Как вы работаете с Сергеем Зубовым, которого хорошо знаете по СКА?

– Все просто: я отвечаю за работу с нападающими и большинство, он – за защитников и меньшинство. Мы даже стоим на разных концах лавки. Общаемся только в тренерской.

– Рише теперь ушел в «Авангард» к Ги Буше. Как вы помогали 31‑летнему французу, на которого навалился такой груз работы главным тренером «Трактора»?

– Я старался помочь Рише психологически. Знал и видел, что ему это нужно. Рафаэль у меня много спрашивал про действия, как поступать в конкретных ситуациях в топ‑клубах. Как выстраивается тренировочный процесс. Он задавал очень много вопросов, и это отлично, когда тренер так себя ведет. Он хочет расти. И пусть в моменте что‑то не получалось. Эти четыре поражения подряд… Где‑то все рядышком было. Поэтому Рише уже нет в «Тракторе», – сказал Корешков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
