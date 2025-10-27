Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»

Игорь Ларионов заявил, что «Русская пятерка» из «Детройта» стала революцией.

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов , нападающие Сергей Федоров , Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов .

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«Произошедшее тогда — революция в хоккее. Те идеи используются и по сей день. Абсолютно. Создание «Русской пятерки» задало новый тренд игры, который хотели видеть зрители и который дает массу эмоций, и внесло новую философию игры в НХЛ.

Принципиальным отличием были ментальная составляющая, подготовка и качество игры, техники и исполнения — все то, благодаря чему получали полную гармонию от всего того, что хочешь видеть. Мы друг друга понимали с полуслова без каких-либо проблем и помех. Мы делали так, что игра рождалась по ходу ситуации, а не по сценарию. Фактически мы вернулись к истокам того, что называется именно игрой в хоккей.

Все это получилось спонтанно. Да, я просил обмен из «Сан-Хосе». В тот период я не играл десять дней, покинул расположение команды, но меня предупредили, что не обменяют меня до дедлайна. Для меня было неожиданным решение поменять меня в «Детройт».

В итоге когда я присоединился к «Ред Уингс», приехав в Калгари на матч, тренер объявил нам, что попробует нас всех в одном звене. При этом Боумэн не требовал от нас какой-либо системы игры. Он говорил: «Играйте так, как вы можете».

Уже тогда было предчувствие, что нашей «Русской пятерке» удастся заложить новую основу в истории хоккея. Это было понятно благодаря гениальности Боумэна, который предвидел ситуацию на пять-шесть ходов вперед», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта», сейчас возглавляющий СКА.