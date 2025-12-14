  • Спортс
  Кирилл Сафронов о Ротенберге: «У него хорошие шансы возглавить сборную, когда Россию допустят на турниры. Не удивлюсь, если какой-либо клуб КХЛ его пригласит»
25

Кирилл Сафронов о Ротенберге: «У него хорошие шансы возглавить сборную, когда Россию допустят на турниры. Не удивлюсь, если какой-либо клуб КХЛ его пригласит»

Кирилл Сафронов: у Ротенберга хорошие шансы возглавить сборную России.

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высоко оценил шансы Романа Ротенберга стать главным тренером сборной России после допуска команды на международные соревнования. 

– Стоит ли Роману Ротенбергу после этого успеха ждать предложения из КХЛ?

– Все может быть, почему нет? В этом году достаточно активно идут отставки и назначения в клубах КХЛ. Роман Борисович достаточно опытный тренер. Он много отработал и со СКА, и со сборной. Не удивлюсь, если какой-либо клуб его пригласит.

– Когда сборную России вернут на международные турниры, высоки ли шансы Романа Ротенберга остаться главным тренером национальной команды?

– Повторюсь, у Романа Борисовича достаточной большой опыт. Он был в тренерском штабе, когда сборная России выиграла Олимпиаду. Сейчас такие непростые времена, когда сборную отстранили, но он везде хедлайнер команды: ведет за собой коллектив, организовывает вместе с Федерацией и партнерами такие великолепные праздники хоккея.

Конечно, мы все ждем, когда сборную России допустят до международных соревнований. Думаю, что когда ее допустят, то у Романа Борисовича есть большие шансы быть в штабе сборной.

– По поводу Романа Ротенберга как главного тренера сборной, сейчас сложно сказать?

– Я не знаю, кто принимает решения. Думаю, будет несколько кандидатур. У нас есть много известных и опытных специалистов рядом со сборной России, которые принимают решения. Хорошо, что есть из кого выбрать. У Романа Борисовича тоже очень хорошие шансы возглавить сборную.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
сборная России U25
