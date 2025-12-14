  • Спортс
  Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»
13

Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»

Илья Воробьев поделился впечатлениями о работе Алексея Исакова в «Торпедо».

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев положительно оценил работу Алексея Исакова на посту главного тренера «Торпедо». 

– Кто вам вообще нравится в этом сезоне?

– По игрокам – троих я вам назвал (Владимир Ткачев, Никита Гусев, Константин Окулов – Спортс’‘). И к ним можно добавить Сашу Радулова, который несколько другой, но заводит команду.

Клубы – это все играющие команды, на которые приятно смотреть. И таких немало. Посмотрим, что они покажут в плей-офф.

Отдельно – два сюрприза: «Нефтехимик» и «Торпедо». Они здорово играют. И там себя проявляют российские тренеры. Игорь Гришин отлично работает в Нижнекамске. А в Нижнем Новгороде вообще вырастили своего специалиста, который стал чемпионом в МХЛ и в ВХЛ, а теперь работает в КХЛ.

Алексей Исаков – большой молодец. И ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как у нас некоторые иностранцы делают, извините. А потом убегают из команды, и все в шоке.

Так вот, за работой Исакова приятно смотреть. И снова повторю, что в «Торпедо» хорошая вратарская бригада. И в «Нефтехимике» тащит Долганов, самая большая часть пазла.

Какой бы ты ни был золотой тренер, еще Виктор Тихонов говорил: «Молодой человек, без состава никуда». И что ты сделаешь со своими знаниями, если вратарь у тебя пропускает всё подряд? Так что не только в тренере все дело, – сказал Воробьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
