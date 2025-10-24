  • Спортс
  • Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»
Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»

Дмитрий Миронов сказал, что о «Русской пятерке» в Америке сейчас не вспоминают.

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом. После вынужденного завершения карьеры Константиновым из-за попадания в аварию в сезоне-1997/98 пятерка была ненадолго воссоздана с приходом Миронова. В 1998 году «Ред Уингс» выиграли второй Кубок Стэнли подряд.

– Вспоминают ли в Северной Америке сейчас о «Русской пятерке», учитывая предстоящий юбилей ее первого появления в матчах НХЛ?

– Я такого не видел и не слышал. Видимо, сейчас это никому не нужно, особенно после февраля 2022 года. Русских не очень жалуют. Только когда в прошлом году трое наших играли в одном звене в НХЛ (Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков в «Коламбусе» – Спортс), это было что-то похожее на «Русскую пятерку» и об этом говорили. 

– О «Русской пятерке» был снят не один документальный фильм. Есть ощущение, что про вас в этих картинах не сказано ни слова, и это вряд ли справедливо. Не обидно ли вам, вы же тоже были частью этой истории?

– Ну а что обижаться? Так посчитали нужным. Что, нужно звонить и писать с просьбой: пожалуйста, упомяните меня? Так сложилось, те ребята начинали вместе и играли дольше меня, я не буду этим хвастаться. Ничего страшного, главное, что вы об этом помните.

– Поддерживаете ли вы с кем-то связь из пятерки?

– Нет. Все заняты, у всех работа. С Козловым я общался год назад, когда он приезжал в Детройт проведать Константинова, он фото присылал, – сказал Миронов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
