Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Для Северной Америки было в диковинку, что мы не вбрасывали шайбу в чужую зону, а входили с контролем»

Вячеслав Козлов поделился мыслями о «Русской пятерке».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«Это событие было уникальным и знаковым. Оно случилось благодаря руководству «Детройта » и лично Скотти Боумэну, который был инициатором создания «Русской пятерки».

В тот год у нас в команде уже было четверо русских, ведь чуть ранее в «Детройт» перешел Слава (Вячеслав Фетисов). Мы получали удовольствие от игры за одну команду.

При этом признаюсь, что было неожиданным, когда нас собрали в одном звене. Пришел Игорь (Ларионов), и нас поставили всех вместе. Сразу же стало все получаться.

Сказался тот факт, что все мы были из одной советской школы, общались между собой на одном языке и одинаково понимали хоккей. Для Северной Америки было в диковинку, что мы не вбрасывали шайбу в чужую зону, а входили в нее с ее контролем.

Мы постоянно двигали шайбу и сами много двигались, перемещались. У нас была взаимозаменяемость. Сергей катался, бросал, Игорь раздавал передачи. Угроза шла от всех пятерых.

Иногда было так, что мы создавали вторую и третью волну, и получалось так, что Володя Константинов убегал в атаку из средней зоны один на один с вратарем. Вова был очень жестким и неуступчивым защитником. Наверное, создание «Русской пятерки» помогло ему раскрыться и в атаке. Да это нам всем помогло, ведь мы все набирали очки.

Никто из соперников не знал, что от нас можно ожидать. И Слава Фетисов мог подключиться в атаку, и Вова», – сказал Вячеслав Козлов .