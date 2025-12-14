Фетисов о ситуации с разливом мазута на черноморском побережье: «Катастрофа. В мире нет технологий ликвидации таких ситуаций. Власти сделали все, волонтерам благодарность»

Вячеслав Фетисов о ситуации с мазутом в Анапе: экологическая катастрофа.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации с разливом мазута на черноморском побережье, которая произошла 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров класса «Волгонефть» во время шторма в Керченском проливе.

– Хотел бы коснуться темы Анапы, потому что близится годовщина с момента разлива мазута? Как обстоят дела в регионе и как вы оцениваете вклад местных властей в решении этой проблемы?

– Экологическая катастрофа. Это повод пересмотреть все, что связано с перемещениями с такого рода товаров, топлива. С качеством этих судов, танкеров.

Риски при перемещении таких вредоносных товаров должны минимизироваться. По моему, в мире на сегодня не существует технологий, как это быстро ликвидировать. Тем более там произошли 2 аварии подряд в течение 10 лет.

Есть научно-исследовательские институты, разрабатываются методики ликвидации таких разливов. Нужно создавать фонды, технику реагирования на такие ситуации, особенно по пути следования судов.

Касаемо местной власти: наверное, все было сделано. Благодарность волонтерам, в том числе и из российского общества охраны природы, – сказал Фетисов.