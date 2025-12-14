Коваленко о допуске России на ЮЧМ: «Надо организовать серии между сборными России, США, Канады. Молодые игроки смогут быстро компенсировать потери последних лет»

Андрей Коваленко: России нужны молодежные серии со сборными США и Канады.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

– Опыт матчей именно с североамериканцами – бесценный. При всем уважении к европейским соседям – от тех же белорусов до финнов и шведов.

Именно поэтому главной новостью недели считаю решение МОК рекомендовать возвращение на мировую арену для юниорских и молодежных сборных России, причем – что очень важно – с гимном и флагом. Большой шаг вперед!

– Какой видите его реализацию?

– Понятно, что в нынешней ситуации европейцы некоторое время еще будут капризничать, тем же шведам или финнам трудно перешагнуть через политику. А вот с североамериканцами надо наводить мосты, особенно с США, которые начинают проводить новую политику.

На мой взгляд, сейчас нам надо делать все возможное, чтобы организовать молодежные серии между командами и сборными России и США, а, возможно, и Канады. Для нас это очень важно!

– Это реально?

– Поколениям 2004-2010-х годов рождения не позавидуешь, они пока лишены практики международных матчей, которые жизненно необходимы для роста молодых игроков. Понятно, что это произошло не по нашей вине, но факт остается фактом.

Если нам удастся воспользоваться новой мировой ситуацией и запустить североамериканские серии, то молодые игроки, которые родились ближе к 10-му году, смогут быстро компенсировать потери последних лет. Это было бы очень полезно для хоккея, в первую очередь – для российского, а также мирового, – сказал Коваленко.